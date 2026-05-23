solita incognita trump la nato alle prese con il disimpegno

La Nato sta affrontando una fase di disimpegno da parte degli Stati Uniti, che si riflette in tensioni tra i paesi membri. La crisi si manifesta in un contesto di riduzione delle presenze militari e di risorse dedicate all’alleanza, con ripercussioni sulla coesione e sulla strategia comune. La questione si inserisce in un quadro di instabilità geopolitica più ampio, che coinvolge anche le relazioni tra i membri e le loro priorità di sicurezza.

L’altra crisi Rubio interviene alla riunione preparatoria del vertice di luglio ad Ankara: «Altri ritiri sono in arrivo». La Spagna nel mirino L’altra crisi Rubio interviene alla riunione preparatoria del vertice di luglio ad Ankara: «Altri ritiri sono in arrivo». La Spagna nel mirino È l’altra crisi che attraversa l’ormai ex fronte occidentale, in tensione per gli effetti devastanti sull’economia europea causati dalla guerra israelo-statunitense contro l’Iran, scatenata senza avvertire gli alleati: riguarda la Nato e le garanzie per la difesa europea, con le mire statunitensi sulla Groenlandia che collegano i due fronti di attrito. Ieri, si... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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