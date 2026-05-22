Il disimpegno di Trump rende sempre più urgente un vero pilastro europeo della Nato

Il disimpegno dell'ex presidente statunitense ha portato alla luce la necessità di rafforzare un elemento chiave della NATO in Europa. Recentemente, sono state sospese consegne di armi per un valore di 14 miliardi di dollari destinate a Taiwan, e sono circolate minacce di natura militare. Questi sviluppi hanno evidenziato le sfide di un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella regione e hanno acceso il dibattito sulla capacità europea di sostenere la propria sicurezza in assenza di un supporto costante.

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Dopo la sospensione del pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari per Taiwan e la minaccia di ridurre la presenza militare americana in Europa, il futuro della Nato preoccupa ormai anche Giappone e Corea del Sud, che come Canada, Australia e Nuova Zelanda, si chiedono quanto gli Stati Uniti si disimpegneranno ancora dall’Alleanza Atlantica. A prescindere dalle volontà ambigue della Casa Bianca, esiste una rete di coalizioni tra Europa, Asia, Oceania e Nord America che vuole ancora coordinarsi su sicurezza economica, tecnologia e difesa per consolidare la detterrenza contro le autocrazie. In interessante approfondimento, l’Economist rivela... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il disimpegno di Trump rende sempre più urgente un vero pilastro europeo della Nato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spari alla cena di Trump con i giornalisti: il presidente portato via, perde l'equilibrio e cade Sullo stesso argomento Pilastro europeo della Nato, l’Italia sia in prima linea. L’opinione di SerinoAlcuni giorni fa, il Wall Street Journal ha reso noto che la Germania, unitamente a Francia, Regno Unito e Polonia, starebbero dando vita ad un... Nato, il piano europeo per sostituire i soldati Usa dopo l’annuncio di TrumpL’Europa prova a prepararsi a una Nato diversa, meno dipendente dagli Stati Uniti e più fondata sulla responsabilità diretta degli alleati del... Il disimpegno di Trump, che riduce le truppe americane in Europa x.com Il disimpegno di Trump, che riduce le truppe americane in EuropaIl Pentagono annuncia di aver ridotto il numero di brigate di stanza in Europa da quattro a tre, tagliando l'invio di truppe in Polonia. Si tratta di circa 4 mila soldati, carri armati ed equipaggiame ... ilfoglio.it Il Pentagono taglia le brigate di stanza in Europa. Meno forze Usa anche per la Nato reddit Trump dalle minacce ai fatti, il Pentagono taglia le brigate militari in Europa: USA riducono i soldati ai livelli del 2021Il disimpegno più volte annunciato, o minacciato, è arrivato. Il dipartimento della Difesa statunitense ha comunicato di aver cancellato lo schieramento di oltre 4mila soldati in Europa e che nel futu ... msn.com