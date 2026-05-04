McDonald’s dona 80 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà a Como e provincia | ecco come e dove
Ogni settimana, il fast food di fronte alla città distribuisce 80 pasti caldi a persone in difficoltà nella provincia di Como. L’iniziativa, intitolata “Sempre aperti a donare”, coinvolge il ristorante in collaborazione con la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia Est e il Banco Alimentare della Lombardia. La distribuzione avviene in diversi punti della zona, con l’obiettivo di sostenere chi si trova in situazioni di bisogno.
Riparte anche in provincia di Como “Sempre aperti a donare”, l’iniziativa solidale promossa da McDonald's insieme a Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia Est e Banco Alimentare della Lombardia, pensata per offrire un aiuto concreto alle persone più fragili.Nel territorio comasco il.🔗 Leggi su Quicomo.it
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