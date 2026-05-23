A Solfagnano è stato istituito il premio Acqua Nocera Umbra, dedicato a Cerno e Peritore. I due premiati rappresentano valori legati al territorio locale. La cerimonia ha riconosciuto il loro contributo, anche in relazione alla promozione della cultura nazionale attraverso attività legate all'acqua naturale. La premiazione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e aziende, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

? Punti chiave Chi sono i due premiati che incarnano i valori del territorio?. Come può un'azienda di acqua naturale promuovere la cultura nazionale?. Perché il Gruppo SEM ha scelto proprio queste due figure sociali?. Quale strategia nasconde il lancio della nuova bottiglia in vetro lavorato?.? In Breve Presidente Claudio Turchi e AD Matteo Marchi guidano la strategia del Gruppo SEM.. Lancio della nuova bottiglia in vetro lavorato Acqua Nocera Umbra Fonte Angelica.. Sede del Gruppo SEM situata a Vignola nel distretto industriale modenese.. L'iniziativa valorizza l'eredità storica lasciata dall'imprenditore Felice Bisleri.. Il Castello di Solfagnano ospita la prima edizione del Premio culturale Acqua Nocera Umbra, dove Tommaso Cerno e Gloria Peritore hanno ricevuto i riconoscimenti per il loro impegno sociale e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Solfagnano celebra Cerno e Peritore: nasce il premio Acqua Nocera Umbra

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