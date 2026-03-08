Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini vincono i Campionati Italiani delle mezza maratona di marcia Schwazer fermato

Ad Alessandria si sono svolti i primi Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, una nuova distanza che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Riccardo Orsoni e Sofia Fiorini si sono aggiudicati rispettivamente il titolo maschile e femminile. Nel frattempo, il marciatore Schwazer è stato fermato durante la competizione.

Ad Alessandria sono andati in scena i primi Campionati Italiani della mezza maratona di marcia, la nuova distanza del tacco e punta che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sulle strade piemontesi gli atleti si sono cimentati sui 21,097 km, specialità che dallo scorso 1° gennaio ha sostituito la 20 km e che ci terrà compagnia nel prossimo futuro (insieme alla 42,195 km, disciplina non prevista ai Giochi). I riflettori erano soprattutto per Alex Schwazer, Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km, che ha deciso di tornare a disputare una gara per il tricolore dopo aver scontato una squalifica di otto anni per...