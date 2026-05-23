Soccorso rosso alla dittatura cubana
Dalla Tribuna Anti-Imperialista sul Malecón, con la statua di José Martí, a una piazza rossa italiana, il tragitto è breve. La scena si svolge lungo un percorso urbano, attraversando due luoghi simbolici. La notizia riguarda un intervento di soccorso che coinvolge la dittatura cubana, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le persone coinvolte.
Dalla Tribuna Anti-Imperialista sul Malecón, dove svetta la statua del primo rivoluzionario cubano José Martì, alla piazza rossa italiana il passo breve. Sulla spianata di fronte all’ambasciata americana all’Avana, già sede di ricorrenti manifestazioni in uesti quasi 70 anni di regime comunista, giovedì scorso sono riecheggiati i soliti slogan antiamericani che hanno trovato l’esatta corrispondenza a qualche migliaio di chilometri di distanza, nella penisola italica. «Cuba libre!», strilla sui social Ilaria Salis che certamente non sa che quel motto non ha nulla a che vedere con il regime comunista, ma piuttosto con l’indipendenza dell’Isola che fu conseguita proprio con l’aiuto degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Trump, China y el nuevo orden mundial | Cuba, Irán y la guerra que viene
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Investito e sbalzato da un treno alla stazione: Pisa, ferito un uomo. Soccorso in codice rosso
Scontro a Ravenna: giovane in codice rosso, soccorso rapidoUn giovane di diciannove anni è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasto coinvolto in un grave scontro stradale nelle...