soccorso rosso alla dittatura cubana

Dalla Tribuna Anti-Imperialista sul Malecón, dove svetta la statua del primo rivoluzionario cubano José Martì, alla piazza rossa italiana il passo breve. Sulla spianata di fronte all’ambasciata americana all’Avana, già sede di ricorrenti manifestazioni in uesti quasi 70 anni di regime comunista, giovedì scorso sono riecheggiati i soliti slogan antiamericani che hanno trovato l’esatta corrispondenza a qualche migliaio di chilometri di distanza, nella penisola italica. «Cuba libre!», strilla sui social Ilaria Salis che certamente non sa che quel motto non ha nulla a che vedere con il regime comunista, ma piuttosto con l’indipendenza dell’Isola che fu conseguita proprio con l’aiuto degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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