Scontro a Ravenna | giovane in codice rosso soccorso rapido

Un giovane di diciannove anni è stato coinvolto in un grave incidente stradale vicino a Ravenna e trasportato in codice rosso all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente si è verificato nelle vicinanze della città, coinvolgendo probabilmente un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure prima di trasferire il ragazzo in ospedale.

Un giovane di diciannove anni è stato ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere rimasto coinvolto in un grave scontro stradale nelle immediate vicinanze di Ravenna. L’incidente si è verificato nel pomeriggio del 18 marzo 2026, precisamente in via Dismano, nei pressi dello snack bar Faina a Borgo Faina. La dinamica ha uno scooter F10 procedere verso Cesena incrociarsi con una Mercedes Classe A proveniente da via Fosso Ghiaia. Al momento dell’impatto il conducente è caduto sull’asfalto, scatenando un immediato intervento dei soccorsi che hanno portato il ragazzo in codice di media gravità verso l’ospedale. Dinamiche viarie e gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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