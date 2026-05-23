Soccorsi a Gossolengo per un' auto nel fosso ma a bordo non c' era nessuno

Notizia in breve

Questa mattina, un passante ha segnalato un'auto ribaltata in un canale vicino a Gossolengo, in località Prebonina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il veicolo dal fosso. Tuttavia, a bordo dell’auto non sono stati trovati persone. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.