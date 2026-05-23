Soccorsi a Gossolengo per un' auto nel fosso ma a bordo non c' era nessuno

Da ilpiacenza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina, un passante ha segnalato un'auto ribaltata in un canale vicino a Gossolengo, in località Prebonina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno recuperato il veicolo dal fosso. Tuttavia, a bordo dell’auto non sono stati trovati persone. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’incidente. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate.

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Intervento dei soccorsi all'alba di questa mattina vicino a Gossolengo dove un passante ha segnalato, in località Prebonina, un'auto ribaltata in un canale. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure di Rivergaro e i vigili del fuoco di Piacenza: i soccorritori non hanno trovato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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