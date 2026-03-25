A Aversa, si sono protratte ore di preoccupazione dopo la scomparsa di un uomo di 78 anni. La sua auto è stata trovata abbandonata in città, ma di lui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026. Le forze dell'ordine stanno conducendo le ricerche per rintracciarlo.

Ore di apprensione ad Aversa per la scomparsa di Luigi Riccardo, 78 anni, di cui non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, 23 marzo 2026. L’uomo si è allontanato dalla propria abitazione in via Mancone intorno alle ore 17:00, senza farvi più ritorno. Secondo le informazioni diffuse nell’appello rivolto alla cittadinanza, ripreso anche dal sindaco Franco Matacena, Luigi Riccardo è alto circa 1 metro e 65 centimetri. Al momento della scomparsa indossava un maglione verde scuro, una camicia verde e un pantalone nero. L’anziano si sarebbe allontanato a bordo della propria auto, una Kia Picanto del 2006, targata DV 570AS, elemento che potrebbe risultare decisivo per eventuali segnalazioni. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Apprensione ad Aversa, Luigi sparito nel nulla: era a bordo della sua auto

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