Sirius-GAIS domenica 24 maggio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici
Domenica 24 maggio 2026 alle 14:00 si è disputata la partita tra Sirius e GAIS, valida per il nono turno dell’Allsvenskan. Sirius, che guida la classifica, ha affrontato la squadra ospite in casa. La partita si è conclusa con la vittoria del Sirius.
Continua l’inarrestabile marcia del Sirius in vetta all’Allsvenskan e il nono turno di gare vede i nerazzurri di Engelmark impegnati in casa contro il GAIS. Altra vittoria di forza quella dell’ultimo turno contro il Djurgarden, rimontato e superato nella ripresa in una gara dalle mille emozioni. Una squadra che gioca un calcio spumeggiante e propositivo, con un attacco in stato di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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