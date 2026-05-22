Tottenham-Everton domenica 24 maggio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 24 maggio 2026 alle 17:00 si giocherà la partita tra Tottenham ed Everton. Il Tottenham arriva all'incontro dopo aver perso in casa contro il Chelsea, situazione che lo vede ancora impegnato nella lotta per la salvezza. L’Everton, invece, ha perso contro il Sunderland e non può più qualificarsi per le competizioni europee. Entrambe le squadre affrontano l’ultimo turno di campionato con obiettivi diversi.

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La sconfitta di martedì sera a Stamford Bridge costringe il Tottenham ad affrontare l’ultima giornata di campionato con la salvezza ancora da conquistare, mentre quella dell’Everton in casa contro il Sunderland ha estromesso i Toffees dalla lotta per un posto in Europa. Gli uomini di David Moyes hanno ormai come unico traguardo un prize money. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Tottenham-Everton (domenica 24 maggio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
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