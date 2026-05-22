Parma-Sassuolo domenica 24 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 24 maggio 2026 alle ore 15:00 si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo, una sfida che conclude la stagione di Serie A. Entrambe le squadre scendono in campo senza timori di classifiche o obiettivi da raggiungere, visto che la partita si svolge in un contesto privo di conseguenze di classifica. Le formazioni sono pronte a confrontarsi sul campo, mentre le quote e i pronostici sono stati già pubblicati dai bookmaker.

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Nel programma dell’ultima giornata della Serie A si affrontano anche Parma e Sassuolo in un derby emiliano senza alcuna pressione di classifica. In effetti al Tardini va in scena un confronto di metà classifica, con i ducali che sperano di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e di chiudere con un sorriso davanti al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Parma-Sassuolo (domenica 24 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Parma - Sassuolo Dom 24/05/2026 H.15:00 Sullo stesso argomento Sassuolo-Milan (domenica 03 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiAl Milan serve un ultimo sforzo per guadagnarsi l’ingresso alla prossima edizione della Champions League e ha bisogno di un risultato positivo nella... #PLinforma Parma 1913 - Sassuolo domenica 24 maggio alle ore 15 allo Stadio Tardini: modifiche alla #viabilità bit.ly/4v5c4SH x.com Parma-Sassuolo, le probabili formazioni: Grosso (all'ultima in neroverde?) con Pedro FelipeLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Sassuolo (Domenica 24 maggio, ore 15.00, arbitra Turrini, diretta tv su DAZN): Ci sono molti dubbi sul fatto che mister Carlos Cuesta possa opera ... tuttomercatoweb.com Parma-Sassuolo: il derby emiliano apre la domenica della 38ª giornataDomenica 24 maggio alle 15:00 al Tardini va in scena un derby emiliano senza più obiettivi, ma con motivazioni di prestigio per due squadre già salve. Parma-Sassuolo apre il programma domenicale ... lifestyleblog.it