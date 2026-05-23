Siracusa rapina all’alba al Plemmirio | lo speronano e rubano lo scooter

Notizia in breve

All’alba, in zona Plemmirio a Siracusa, due rapinatori hanno speronato un’auto per bloccare un uomo e rapinare il suo scooter. I malviventi sono fuggiti subito dopo il colpo, senza essere individuati, lasciando il veicolo in un’area isolata. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero fornire immagini utili per identificare i responsabili e ricostruire i movimenti dei rapinatori prima e dopo il furto. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati per approfondire l’accaduto.