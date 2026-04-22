Ladri spietati rubano lo scooter elettrico di un disabile | Per me è tutto
Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, ad Apricena, ignoti hanno rubato una carrozzina elettrica lasciata sotto casa di un disabile in via Togliatti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che ora stanno svolgendo le indagini per identificare i responsabili. L'episodio ha suscitato sdegno e preoccupazione nella comunità locale, soprattutto considerando l’importanza dell’ausilio per la persona coinvolta.
Furto choc ad Apricena, dove ignoti hanno rubato una carrozzina elettrica sotto casa di un disabile. Il fatto è successo nella notte tra il 21 e il 22 aprile, in via Togliatti, e l'accaduto è stato prontamente denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso. Il furto ha gettato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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