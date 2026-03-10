L’asse tra il premier italiano e il presidente francese si rafforza sulla questione della competitività europea, con il Belgio che si unisce alla posizione comune. L’Italia assume un ruolo di leadership nel fronte Ue, focalizzandosi sulla lotta al caro-energia e alle imposizioni ambientali. Le discussioni si traducono in impegni concreti, lasciando alle promesse un ruolo secondario.

Siamo alle conclusioni: non più vaghe promesse, ma fatti concreti e una leadership italiana che detta l’agenda a Bruxelles. Mentre le opposizioni di casa nostra sperano ancora nel declino della nazione, Giorgia Meloni consolida l’asse dei riformatori europei, portando sul tavolo della competitività le istanze dell’economia reale. In un’Europa stretta tra le incertezze del Medio Oriente e i rincari energetici, il presidente del Consiglio non fa sconti all’ideologia green della vecchia Commissione e lancia la sfida: per salvare le nostre imprese serve meno burocrazia e uno stop immediato ai balzelli ideologici. Asse Meloni, Mertz e Belgio: sfida a Bruxelles sul caro-energia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Asse Meloni-Merz e Belgio sulla competitività: l’Italia guida il fronte Ue contro il caro-energia e i diktat green

