Sinner Tiafoe lascia tutti di sasso | Non sto qui a metterlo sul piedistallo
Francis Tiafoe ha dichiarato che “tutti possono battere Jannik Sinner” durante un’intervista al Roland Garros. Le sue parole hanno attirato l’attenzione e suscitato reazioni nel mondo del tennis. Tiafoe, 28 anni e numero 21 del ranking, ha espresso questa opinione senza riserve, lasciando intendere che nessuno è imbattibile. La frase ha fatto discutere, dividendo i commentatori tra chi la considera una provocazione e chi una valutazione lucida.
"Tutti possono battere Jannik Sinner ". Spacconata o lucida follia? Fanno discutere il mondo del tennis le parole di Francis Tiafoe, talentuoso 28enne francese oggi numero 21 al mondo e padrone di casa al Roland Garros. "Big Foe", probabilmente, vuole incitare i colleghi a non partire sconfitti quando si troveranno di fronte l'altoatesino, anche se i numeri del re del ranking Atp sono impressionanti. In questa stagione ha perso solo 2 partite, in semifinale agli Australian Open e ai quarti a Doha, nei primi due tornei disputati. Poi ha fatto filotto, trionfando nei Masters 1000 disputati a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid e Roma. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47829141 "Guardate - ha spiegato Tiafoe ai giornalisti a Parigi -, è un giocatore incredibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Non mettiamo Jannik Sinner su un piedistallo, tutti possono batterlo Frances Tiafoe scuote il Roland Garros con parole che stanno facendo discutere il mondo del tennis. https://fanpa.ge/OLa9f facebook
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