Durante la puntata del 17 aprile del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha annunciato di voler lasciare il programma. Ha spiegato di sentirsi male e di non avere certezze nel suo percorso all’interno della Casa. La decisione è stata comunicata durante la diretta, sorprendendo gli altri partecipanti e i telespettatori. Dopo aver parlato delle sue sensazioni, Brigante ha lasciato il luogo in cui si trovava.

Momento inatteso nella puntata del 17 aprile del Grande Fratello Vip: Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa. La comunicazione è arrivata in diretta, sorprendendo pubblico e concorrenti. Il reality condotto da Ilary Blasi perde così uno dei protagonisti più discussi di questa edizione. “Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non riesco a dormire bene e le energie sono sempre meno.” Il concorrente ha evidenziato come l’isolamento e la pressione psicologica abbiano influito sul suo equilibrio, portandolo a prendere una decisione definitiva dopo giorni di riflessione. Nonostante il tentativo della madre Serena e della sorella Simona di convincerlo a restare, il suo addio è stato irrevocabile.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip: “Sto male qui dentro, non ho certezze”

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