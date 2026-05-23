Jannik Sinner ha partecipato a una breve conferenza stampa al Roland Garros, dove ha dichiarato di impegnarsi nella difesa delle pensioni dei tennisti. Si è presentato come rappresentante improvvisato di un sindacato, sostituendo temporaneamente un altro sindacalista assente. La sua presenza è durata pochi minuti e si è concentrata sulla questione delle condizioni previdenziali nel settore tennistico. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali attività sindacali ufficiali o a un ruolo formale nel sindacato.

Jannik Sinner si presenta al Roland Garros con una mini-conferenza stampa. Il numero 1 del mondo, come gli altri giocatori, rimane in sala stampa per pochi minuti. Si tratta della protesta annunciata dagli atleti per una serie di questioni sindacali: premi soprattutto, ma non solo. Sinner, la protesta a Parigi su premi e pensioni. “Non è qualcosa contro i giornalisti. Mettiamo un limite per ottenere un piccolo segnale, credo sia giusto. Stiamo cercando di fare qualcosa, non è nulla contro la stampa. I giocatori sono molto uniti, è una questione di rispetto. Dobbiamo aspettare oltre un anno per una piccola risposta, non è bello”, dice l’azzurro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner ruba il posto a Landini e si improvvisa sindacalista a Parigi: “Lotto per le pensioni dei tennisti”

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