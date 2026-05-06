Sinner n°1 e sindacalista Tennisti pronti alla rivolta

Il 9 maggio si avvicina e a Roma si prepara la partenza degli Internazionali d’Italia, con il debutto di Jannik Sinner al secondo turno. Dopo aver vinto a Madrid, il tennista ha raggiunto la capitale lunedì. L’avversario di Sinner sarà deciso tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen, che si sfideranno prima. La competizione si avvicina e l’atleta è pronto a scendere in campo.

Il conto alla rovescia è già iniziato e porta dritto a sabato 9 maggio. Arrivato a Roma lunedì dopo il trionfo a Madrid, Jannik Sinner debutterà agli Internazionali d'Italia direttamente al secondo turno contro il vincente tra Sebastian Ofner e Alex Michelsen. Ma l'avvicinamento al torneo romano, tradizionalmente carico di attese e suggestioni, quest'anno si è trasformato in qualcosa di più complesso: una protesta dura e organizzata dei tennisti contro i tornei del Grande Slam. Un fronte compatto, guidato da circa venti tra i migliori giocatori del circuito tra cui lo stesso Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka, Coco Gauff e soprattutto, questa volta, anche Djokovic che ha trovato il suo punto di sintesi in una lettera congiunta inviata agli organizzatori del Roland Garros e degli altri Major.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner, n°1 e sindacalista. Tennisti pronti alla rivolta Sinner vince un grandissimo scambio: Fils le prova tutte ma non può nulla contro l'azzurro Notizie correlate Leggi anche: Il sindacalista Sinner guida la battaglia contro il Roland Garros: “ai tennisti appena il 15% delle entrate” Caro gasolio, l’Italia rischia il blocco: i tir pronti alla rivoltaIl settore dei trasporti su gomma in Italia si trova davanti a un bivio decisivo, con la minaccia concreta di blocchi stradali che potrebbero... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner, n°1 e sindacalista. Tennisti pronti alla rivolta; MADRID INCORONA SINNER RE DI SPAGNA. Battuto Zverev 6-1, 6-2 e vince il suo quinto Masters 1000 di fila, successo in 57 minuti; Il sindacalista Sinner guida la battaglia contro il Roland Garros: ai tennisti appena il 15% delle entrate. Sinner, n°1 e sindacalista. Tennisti pronti alla rivoltaAlla vigilia di Roma s'accende la protesta: big compatti, Jannik il volto. E ora c'è anche Djokovic. Rischio boicottaggio a Parigi ... ilgiornale.it Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid...E ora Jannik può davvero allungare in classifica. L'infortunio di Carlos Alcaraz e la rinuncia al torneo di Madrid danno all'altoatesino la possibilità di dare uno strappo pesante in classifica. Se ... gazzetta.it "Sinner è un algoritmo, non si stanca nemmeno", Roddick incorona Jannik x.com "The Hammer" incorona Jannik Sinner e sottolinea il suo entusiasmo nel tornare a Roma - facebook.com facebook