Un sindacalista ha firmato una lettera firmata da venti persone in cui si critica il torneo di tennis per aver mantenuto invariati i premi destinati ai giocatori, nonostante l’aumento del montepremi complessivo. La richiesta riguarda una redistribuzione più equa delle entrate, con particolare attenzione alla quota destinata ai tennisti. La questione ha attirato l’attenzione sulla distribuzione dei ricavi nel circuito tennistico.

Sinner è anche sindacalista. E da sindacalista ha firmato la lettera dei venti contro il Roland Garros che non ha aumentato i soldi destinati ai tennisti in relazione alla crescita del montepremi del torneo. Sinner – che oggi ha strapazzato Zverev nella finale di Madrid – ha firmato con Alcaraz e Sabalenka e altri diciassette. Hanno espresso la loro “profonda” e “unanime delusione”. Negli sport americani, agli atleti va il 50% del montepremi complessivo. Il Times ricorda che a marzo 2025 i primi dieci del mondo tra maschile e femminile avevano lanciato una campagna per distribuire ai tennisti una maggiore percentuale di entrate generate dai quattro tornei del Grande Slam.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il sindacalista Sinner guida la battaglia contro il Roland Garros: “ai tennisti appena il 15% delle entrate”

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