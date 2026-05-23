Un mese fa, l’allenatore ha rifiutato un’offerta del Napoli per motivi fiscali. Il presidente del club ha contattato Inzaghi subito dopo aver appreso dalla stampa la fine dell’esperienza di un ex allenatore del Napoli. Inzaghi è uno degli allenatori seguiti da tempo dal club. La proposta non è stata accettata e non ci sono stati ulteriori sviluppi ufficiali.

È stato probabilmente il primo allenatore contattato da Aurelio De Laurentiis. Subito dopo essere stato informato da Antonio Conte della fine della sua avventura napoletana, il presidente ha contattato Simone Inzaghi che è uno dei degli allenatori che segue da tempo. Inzaghi allena in Arabia Saudita, è alla guida dell’Al Hilal e quest’anno ha perso lo scudetto in favore dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Ha perso il campionato facendosi rimontare scatenando le ironie del web, ovviamente a partire dagli interisti che lo hanno bollato come perdente visto che quest’anno Chivu invece è riuscito a conquistare scudetto e Coppa Italia. Non va però dimenticato che l’Inter di Inzaghi ha giocato due finali di Champions in tre anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Simone Inzaghi ha detto no al Napoli un mese fa (per motivi fiscali)

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