A Napoli si prepara un cambiamento nella guida tecnica della squadra, con l’addio ormai confermato di un allenatore in carica. Il tecnico uscente ha un contratto ancora valido con il suo club attuale, con uno stipendio netto di 26 milioni di euro e un altro anno di contratto. Al suo posto, si discute della possibile nomina di un nuovo allenatore, mentre l’annuncio ufficiale non è ancora stato comunicato, anche se la separazione è ormai ufficiale.

L’ex tecnico dell’Inter è legato all’Al-Hilal da un altro anno di contratto: il suo stipendio raggiunge i 26 milioni di euro netti Chi al posto di Conte? Ormai acclarato l’addio del tecnico salentino al Napoli, manca solo l’annuncio ufficiale atteso alla fine della stagione. Stando a indiscrezioni, il nome in cima alle preferenze di De Laurentiis è quello del grande ex Maurizio Sarri, per il quale è però in forte pressing il nuovo Ds dell’ Atalanta. A proposito di ex azzurri, parliamo di Cristiano Giuntoli. A parte i noti Italiano e Grosso, due profili molto apprezzati dal patron e dal Ds Manna (specie l’allenatore del Sassuolo), nelle ultime ore per la panchina dei partenopei è emersa con forza la candidatura di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, Simone Inzaghi al posto di Conte: cosa sta succedendo

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Il valzer delle panchine in #SerieA parte dall'addio di Conte al #Napoli. #Biasin svela il retroscena: De Laurentiis ha chiamato Simone #Inzaghi un mese fa, ma ha rifiutato. Ora il preferito di AdL è #Sarri, ma io andrei su #Italiano: ha dimostrato di essere b x.com

L'ex allenatore di Inter e Lazio Inzaghi lascerà l'Al-Hilal dopo una sola stagione reddit

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