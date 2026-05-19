Il ciclo di Antonio Conte alla guida del Napoli si sta concludendo, con il club che si prepara a cercare una nuova guida per la stagione del centenario, prevista nel 20262027. Tra i nomi che circolano come possibili successori, spicca quello di Simone Inzaghi, allenatore di grande esperienza e riconosciuto nel panorama calcistico. Fino ad ora, nessuno aveva ancora fatto ufficialmente il nome di Inzaghi come candidato per la panchina del Napoli in questa fase di transizione.

? In Sintesi Il ciclo di Antonio Conte al Napoli è ai titoli di coda, e per la stagione del Centenario (20262027) spunta una candidatura tecnica di altissimo livello: Simone Inzaghi. L’ex tecnico dell’Inter, capace di raggiungere due finali di Champions League, rappresenta il profilo ideale per garantire continuità tattica passando dal 3-4-2-1 al suo collaudato 3-5-2, esaltando giocatori come Lobotka, McTominay e Hojlund. Il vero ostacolo è di natura contrattuale: Inzaghi è attualmente legato all’ Al-Hilal in Arabia Saudita con un accordo da 26 milioni di euro netti a stagione valido fino al giugno 2027. Tuttavia, il fascino di guidare il Napoli nell’anno dei cento anni e il ritorno in Europa potrebbero spingere il tecnico a rinegoziare il suo futuro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - E se il sostituto di Conte fosse Simone Inzaghi? Il nome che nessuno ha ancora fatto per il Napoli del centenario

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