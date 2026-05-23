Silvia Salis alla messa in ricordo di Don Gallo | Lo avrei voluto come guida

La sindaca di Genova ha partecipato alla messa in ricordo di don Gallo, celebrata in piazza dedicata a lui. Durante l’evento, ha espresso il desiderio di aver avuto don Gallo come guida. La cerimonia ha visto la presenza di cittadini e rappresentanti locali, con momenti di preghiera e ricordo. La partecipazione si è svolta senza ulteriori dettagli su interventi o discorsi specifici.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato in piazza Don Gallo alla messa celebrata da don Luigi Ciotti nel tredicesimo anniversario della scomparsa del sacerdote. “Uno dei miei grandi rammarichi è non poter vivere questa esperienza da sindaca con don Gallo – ha dichiarato Salis – Sarebbe stato importante averlo a fianco come guida in questa città, a darci consigli, a parlarci. Ma anche se non potrò avere questo privilegio, mi sento onorata di poter rivivere i suoi messaggi e i suoi gesti attraverso la sua comunità, attraverso chi lo ha conosciuto e chi ha vissuto con lui”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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