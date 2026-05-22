Silvia Salis alla messa in ricordo di Don Gallo | Lo avrei voluto come guida al mio fianco

La sindaca di Genova ha preso parte questa sera alla messa in piazza Don Gallo, dove don Luigi Ciotti ha celebrato l’evento. La cerimonia si è svolta nel tredicesimo anniversario della morte del sacerdote. Durante l’evento, la sindaca ha espresso il desiderio di aver avuto come guida il sacerdote, senza aggiungere ulteriori commenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone e rappresentanti della comunità locale.

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