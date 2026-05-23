Signora 89enne ha un malore al mare e non ce la fa

Una donna di 89 anni è deceduta questa mattina a Bibione, intorno alle 11, dopo aver accusato un malore in mare. Nonostante l'intervento immediato del personale di salvataggio e del soccorso sanitario, non sono riusciti a salvarla. La coppia di turisti austriaci era in vacanza sulla spiaggia quando la donna si è sentita male.

La vacanza di una coppia austriaca a Bibione si è tramutata in tragedia stamattina, sabato 23 maggio, verso le 11, quando la donna, 89enne, si è sentita male e per lei non c'è stato nulla da fare nonostante il soccorso immediato del personale di salvataggio balneare, del Suem arrivato anche con. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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