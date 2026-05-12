Incidente mortale sulla Teggiano-Polla | non ce l' ha fatta neanche la signora Maria

Un incidente avvenuto il 25 aprile sulla strada statale Teggiano-Polla ha causato la morte di due persone, tra cui una donna di 75 anni. Dopo alcuni giorni di ricovero presso l'ospedale di Polla, la signora Maria Mastrangelo, residente a San Pietro al Tanagro, è deceduta, così come il marito, Luigi Pepe, anch'egli coinvolto nell’incidente. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.

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