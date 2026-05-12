Incidente mortale sulla Teggiano-Polla | non ce l' ha fatta neanche la signora Maria
Un incidente avvenuto il 25 aprile sulla strada statale Teggiano-Polla ha causato la morte di due persone, tra cui una donna di 75 anni. Dopo alcuni giorni di ricovero presso l'ospedale di Polla, la signora Maria Mastrangelo, residente a San Pietro al Tanagro, è deceduta, così come il marito, Luigi Pepe, anch'egli coinvolto nell’incidente. La dinamica dell’incidente non è stata ancora resa nota.
Dopo giorni di agonia presso l'ospedale di Polla, non ce l'ha fatta Maria Mastrangelo, 75enne di San Pietro al Tanagro coinvolta nell'incidente del 25 aprile sulla Provinciale Teggiano-Polla, insieme al marito, Luigi Pepe, a sua volta, purtroppo, deceduto. Procedono gli accertamenti da parte dei.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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