L’attaccante ha terminato in anticipo la sessione di allenamento a causa di un problema al ginocchio. Nonostante l’infortunio, si sta preparando per partire con la squadra verso Bergamo. Lo staff ha ricevuto rassicurazioni sulle sue condizioni fisiche, che sembrano permettergli di essere a disposizione per la prossima partita. La sua presenza in campo sarà decisa nelle prossime ore.

di Luca Fioretti Yildiz ce la fa per Atalanta Juve? L’attaccante viaggerà verso Bergamo rassicurando lo staff sulle sue reali condizioni fisiche. La vigilia della delicatissima sfida contro l’Atalanta ha vissuto momenti di grandissima apprensione per il gruppo bianconero. Le notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport hanno evidenziato un imprevisto durante le ultimissime fasi di preparazione per il match sul campo. Kenan Yildiz ha infatti interrotto in netto anticipo la seduta di rifinitura svoltasi ieri presso le strutture della Continassa: uno stop improvviso ha immediatamente generato una fortissima ansia e parecchia preoccupazione all’interno di tutto lo staff medico e tecnico, timoroso di perdere una pedina assolutamente fondamentale a pochissime ore dal fischio d’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz ce la fa per Atalanta Juve? Ieri ha terminato in anticipo la rifinitura per un problema al ginocchio: le condizioni

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