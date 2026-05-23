Sicurezza urbana | il modello di Cesena guida il confronto in Regione

In regione si discute di sicurezza urbana, con il modello di Cesena come esempio di riferimento. Si analizzano strategie di prevenzione nei vicoli per contenere futuri reati e il ruolo degli Street Tutor, figure che monitorano e presidiano le piazze cittadine. La discussione si concentra su come interventi di vicinato possano contribuire a migliorare la sicurezza e sulla presenza di operatori volontari nelle aree pubbliche. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma il modello di Cesena viene proposto come spunto di confronto.

? Punti chiave Come può la prevenzione nei vicoli ridurre i reati futuri?. Chi sono gli Street Tutor che presidiano le piazze di Cesena?. Perché la sicurezza urbana non può basarsi solo sulla repressione?. Quali nuove regole disciplinano il lavoro della polizia locale?.? In Breve Incontro a Bologna il 8 maggio nella Sala 20 maggio 2012. Partecipazione di Gian Guido Nobili e Luca Vecchi alla sessione regionale. Progetto Cesena illustrato da Matteo Gaggi e dal comandante Andrea Piselli. Strategia basata su Street Tutor sostenuta da un Accordo di Programma regionale. Venerdì 8 maggio, nella Sala 20 maggio 2012 di Bologna, si è riunita la quarta edizione della Giornata regionale della Polizia locale per analizzare i nuovi modelli di sicurezza urbana attraverso il confronto tra diversi corpi e servizi dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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