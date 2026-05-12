Sicurezza urbana | Gravina propone il modello Friuli per la vigilanza

Il sindaco ha annunciato la proposta di adottare il modello di sicurezza urbana già sperimentato nella regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza nelle città attraverso un sistema che prevede l’interazione tra forze dell’ordine e soggetti privati. Sono in corso approfondimenti su quali regole e strumenti possano facilitare questa collaborazione, con l’intento di migliorare la sicurezza e la tutela dei cittadini.

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