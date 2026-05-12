Sicurezza urbana | Gravina propone il modello Friuli per la vigilanza
Il sindaco ha annunciato la proposta di adottare il modello di sicurezza urbana già sperimentato nella regione Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è rafforzare la vigilanza nelle città attraverso un sistema che prevede l’interazione tra forze dell’ordine e soggetti privati. Sono in corso approfondimenti su quali regole e strumenti possano facilitare questa collaborazione, con l’intento di migliorare la sicurezza e la tutela dei cittadini.
? Punti chiave Come può il modello Friuli cambiare la vigilanza nelle nostre città?. Quali regole permetterebbero alla polizia locale di collaborare con i privati?. Perché i militari dovrebbero lasciare i compiti di sicurezza urbana?. Cosa cambierebbe nella gestione del territorio con questa nuova riforma?.? In Breve Anvip sostiene la revisione operativa per ottimizzare le risorse del settore privato.. Riforma mira a liberare i militari dai compiti di vigilanza urbana.. Modello Friuli Venezia Giulia serve da riferimento per la legge delega parlamentare.. Collaborazione tra polizia locale e agenzie private potenzia il controllo territoriale..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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