Il Siap incontra il presidente del Municipio Ponente | Sicurezza urbana serve un modello strutturato

Il 18 maggio 2026 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del SIAP di Genova e il presidente del Municipio VII Ponente. L’obiettivo era discutere di sicurezza urbana e di un possibile modello strutturato per affrontare le questioni legate all’ordine pubblico nella zona. L’incontro rientra in un ciclo di confronti istituzionali avviati dal sindacato con i presidenti dei diversi municipi della città. Nessun altro dettaglio riguardante i contenuti specifici della discussione è stato reso noto.

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