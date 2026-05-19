Il Siap incontra il presidente del Municipio Ponente | Sicurezza urbana serve un modello strutturato
Il 18 maggio 2026 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del SIAP di Genova e il presidente del Municipio VII Ponente. L’obiettivo era discutere di sicurezza urbana e di un possibile modello strutturato per affrontare le questioni legate all’ordine pubblico nella zona. L’incontro rientra in un ciclo di confronti istituzionali avviati dal sindacato con i presidenti dei diversi municipi della città. Nessun altro dettaglio riguardante i contenuti specifici della discussione è stato reso noto.
Si è svolto in data 18 maggio 2026 l’incontro tra il SIAP di Genova e il presidente del municipio VII ponente del Comune di Genova, Matteo Frulio, nell’ambito del ciclo di confronti istituzionali che il sindacato sta portando avanti con i presidenti dei municipi cittadini. L’appuntamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
Sicurezza: Siap incontra il presidente del Municipio Media Valbisagno Passadore, "Serve lo Stato negli osservatori comunali"Prosegue il confronto istituzionale del Siap con i presidenti dei municipi del Comune di Genova.
Siap dopo il vertice sulla sicurezza: "Serve coordinamento dello Stato sulla sicurezza urbana"“La sicurezza urbana deve restare una funzione coordinata dallo Stato e non può essere affidata a interventi frammentati o esclusivamente locali”.