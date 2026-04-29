Ieri, 28 aprile, si è tenuta a Verona una manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di istituzioni, aziende e centinaia di studenti, che hanno preso parte a diverse iniziative volte ad approfondire temi legati alla formazione e alla prevenzione nel settore lavorativo. La giornata si è svolta con incontri e attività volte a promuovere la cultura della sicurezza.

Ieri, 28 aprile, a Verona è stata celebrata la Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro con una serie di eventi che hanno coinvolto istituzioni, aziende e centinaia di studenti. In questa occasione, la società che gestisce l'autostrada A4 tra Brescia e Padova ha organizzato un.🔗 Leggi su Veronasera.it

7 vantaggi della formazione sicurezza per gestire il rischio | Software sicurezza sul lavoro

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Argomenti più discussi: Formazione e prevenzione per aumentare la sicurezza sul lavoro; Lavoro: più prevenzione, formazione e tutele per fermare le stragi. Presentata alla Camera la raccolta degli atti degli Stati Generali della Sicurezza sul Lavoro; Fondo screening e DAE: incentivi alle imprese per la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro; FORMAZIONE E INNOVAZIONE, GRANDE SUCCESSO PER IL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL SAP DI MASSA CARRARA: TASER STRUMENTO FONDAMENTALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE.

Nata durante il lockdown al Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, ReBooth è oggi in uso a Kharkiv e Beirut, garantendo la continuità della formazione anche quando l'accesso alle aule è limitato o impossibile - facebook.com facebook

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