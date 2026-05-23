Sicurezza in Italia | primato europeo e il paradosso dei nuovi concorsi

L’Italia ha il numero più alto di agenti di polizia in Europa, ma questa presenza non si traduce in una maggiore sicurezza. Nonostante le forze dell’ordine siano più numerose rispetto ad altri paesi europei, i episodi di criminalità e i reati non diminuiscono proporzionalmente. Recentemente sono stati banditi nuovi concorsi pubblici per assumere altri agenti, generando un aumento della spesa pubblica. Questi concorsi, però, non sembrano aver portato a un miglioramento immediato della situazione.

? Punti chiave Perché l'Italia ha più agenti dell'Europa ma meno sicurezza?. Come influiscono i nuovi concorsi sulla spesa dei contribuenti?. Cosa nasconde la frammentazione delle competenze tra le forze dell'ordine?. Perché l'aumento del personale non risolve i problemi strutturali?.? In Breve L'Italia conta tra 350.000 e 360.000 operatori di sicurezza tra forze statali e locali.. Il nuovo concorso prevede l'assunzione di 4.400 allievi agenti della Polizia di Stato.. La densità di polizia nel 2024 raggiunge i 415 agenti ogni 100.000 residenti.. Oltre 50.000 unità appartengono alle polizie locali secondo i dati ANCIRGS..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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+65% in ITALIA: lelettrico sta vincendo… ma per il motivo sbagliato

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