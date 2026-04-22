In Italia, l’adozione dell’intelligenza artificiale si attesta al 19%, un dato inferiore rispetto alla media europea. I recenti dati sul settore tecnologico evidenziano una differenza significativa tra il Paese e altri stati europei più avanzati in questo campo. La percentuale di aziende che utilizzano soluzioni di intelligenza artificiale rimane stabile, mentre altre nazioni registrano incrementi più rapidi. La situazione attuale evidenzia un divario evidente tra Italia e il resto d’Europa.

I nuovi dati relativi al tecnologico nazionale delineano un quadro di forte discrepanza tra l’Italia e il resto del continente, evidenziando come l’adozione dell’intelligenza artificiale tra la popolazione tra i 16 e i 74 anni si attesti al 19,9%, una cifra che pone il Paese nelle posizioni meno avanzate d’Europa rispetto al 32,7% registrato mediamente nel contesto comunitario. Questo divario, emerso dal report ICT 2025 dell’Istat, si intreccia con un segnale di crescita nelle competenze digitali di base, che hanno raggiunto il 54,3% degli stessi utenti, segnando un incremento di 8,4 punti rispetto ai livelli del 2024. Il divario digitale tra l’innovazione e le competenze reali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI in Italia: l’uso resta fermo al 19%, lontano dal primato europeo

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