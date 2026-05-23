Sicurezza antincendio e barriere abbattute | festa alla Cra Betania per il nuovo ascensore
Alla Cra Betania di Marina Romea si è svolta una cerimonia per celebrare l'installazione del nuovo ascensore e il ripristino delle barriere antincendio. La giornata ha visto la partecipazione di ospiti e operatori, con l’obiettivo di evidenziare i lavori effettuati. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui costi sostenuti. La struttura, gestita dalla Fondazione San Rocco, ha confermato l’attenzione alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani residenti.
Giornata di festa e di importanti traguardi alla Cra Fraternità Betania di Marina Romea, la residenza per anziani gestita dalla Fondazione San Rocco "Don Ugo Salvatori". Nella giornata di ieri, venerdì, la struttura ha infatti inaugurato un nuovo ascensore che a breve otterrà anche la funzione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Sullo stesso argomento
Primavera in festa alla Cra "Duemiglia" di Piacenza, festeggiati anche i 100 anni della signora NellaUn pomeriggio all’insegna della convivialità quello vissuto mercoledì dagli ospiti della Casa Residenza per Anziani “Duemiglia” gestita da Sereni...
Leggi anche: Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede