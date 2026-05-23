Sicurezza antincendio e barriere abbattute | festa alla Cra Betania per il nuovo ascensore

Da ravennatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alla Cra Betania di Marina Romea si è svolta una cerimonia per celebrare l'installazione del nuovo ascensore e il ripristino delle barriere antincendio. La giornata ha visto la partecipazione di ospiti e operatori, con l’obiettivo di evidenziare i lavori effettuati. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui costi sostenuti. La struttura, gestita dalla Fondazione San Rocco, ha confermato l’attenzione alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani residenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Giornata di festa e di importanti traguardi alla Cra Fraternità Betania di Marina Romea, la residenza per anziani gestita dalla Fondazione San Rocco "Don Ugo Salvatori". Nella giornata di ieri, venerdì, la struttura ha infatti inaugurato un nuovo ascensore che a breve otterrà anche la funzione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Primavera in festa alla Cra "Duemiglia" di Piacenza, festeggiati anche i 100 anni della signora NellaUn pomeriggio all’insegna della convivialità quello vissuto mercoledì dagli ospiti della Casa Residenza per Anziani “Duemiglia” gestita da Sereni...

Leggi anche: Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web