Sicurezza antincendio e barriere abbattute | festa alla Cra Betania per il nuovo ascensore

Notizia in breve

Alla Cra Betania di Marina Romea si è svolta una cerimonia per celebrare l'installazione del nuovo ascensore e il ripristino delle barriere antincendio. La giornata ha visto la partecipazione di ospiti e operatori, con l’obiettivo di evidenziare i lavori effettuati. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di intervento o sui costi sostenuti. La struttura, gestita dalla Fondazione San Rocco, ha confermato l’attenzione alla sicurezza e al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani residenti.