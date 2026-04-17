Primavera in festa alla Cra Duemiglia di Piacenza festeggiati anche i 100 anni della signora Nella
Un pomeriggio all’insegna della convivialità quello vissuto mercoledì dagli ospiti della Casa Residenza per Anziani “Duemiglia” gestita da Sereni Orizzonti, che ha celebrato l’arrivo della primavera con una festa aperta ai familiari.Il pomeriggio è stato animato dalle esibizioni dei cantanti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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