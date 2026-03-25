Lavori di riqualificazione lungo via Fersina nel tratto davanti al centro sportivo Ata Battisti. Sono stati rifatti circa 300 metri di marciapiede e asfaltato l’area, con l’obiettivo di rendere più accessibile la fermata dell’autobus. La modifica prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche e un miglioramento generale della sicurezza per pedoni e ciclisti che transitanano in zona.

Via Fersina cambia volto davanti al centro sportivo Ata Battisti. Sono stati completati i lavori di asfaltatura e sistemazione del marciapiede per circa 300 metri, con un intervento mirato soprattutto a eliminare le barriere architettoniche alla fermata dell’autobus. I lavori, ultimati nella giornata di ieri, hanno interessato il tratto antistante il circolo tennis. Prima dell’avvio del cantiere, erano stati rimossi alcuni arbusti che nel tempo avevano invaso il marciapiede, riducendo lo spazio disponibile e creando disagi alla circolazione pedonale.Successivamente si è intervenuti sui cordoli: quelli danneggiati o fuori sede sono stati riparati e riposizionati, ristabilendo una chiara separazione tra il percorso pedonale e quello ciclabile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Più sicurezza per pedoni e ciclisti: fermata senza barriere e nuovo marciapiede

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