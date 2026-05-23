Siap | aumenti stipendi Polizia a rischio per le addizionali regionali

? Punti chiave Come influenzeranno le aliquote regionali ligure il netto in busta paga?. Quali scaglioni fiscali rischiano di annullare l'aumento salariale previsto?. Perché il sindacato chiede di modificare la struttura dello stipendio?. Cosa accadrà alle trattative nazionali dopo l'incontro del 26 maggio?.? In Breve Aliquote liguri 2025-2026 tra 1,23% e 3,23% per redditi fino a 50mila euro.. Roberto Traverso e Giuseppe Tiani chiedono maggiore rilievo alla componente accessoria dello stipendio.. Nuova sessione di trattative contrattuali fissata per il 26 maggio a Roma.. Rischio riassorbimento fiscale per agenti in Liguria a causa delle addizionali regionali Irpef. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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