Poliziotti SIAP | In Liguria gli aumenti rischiano di essere riassorbiti dall’Irpef regionale
Durante il direttivo provinciale del SIAP tenutosi a Genova il 21 maggio 2026, si è discusso delle questioni legate al rinnovo contrattuale del personale della polizia di Stato e del comparto sicurezza. L’incontro si è concentrato sul possibile impatto degli aumenti salariali in Liguria, considerando che potrebbero essere compensati dall’Irpef regionale. La ripresa delle trattative è prevista per il 26 maggio, e l’attenzione è rivolta alle modalità di finanziamento e alle eventuali conseguenze fiscali.
Nel corso del direttivo provinciale del SIAP di Genova, svoltosi il 21 maggio 2026 presso la questura di Genova, è stato affrontato il tema del rinnovo contrattuale del personale della polizia di stato e del comparto sicurezza, in vista della ripresa delle trattative fissata per il 26 maggio.A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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