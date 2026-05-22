Poliziotti SIAP | In Liguria gli aumenti rischiano di essere riassorbiti dall’Irpef regionale

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il direttivo provinciale del SIAP tenutosi a Genova il 21 maggio 2026, si è discusso delle questioni legate al rinnovo contrattuale del personale della polizia di Stato e del comparto sicurezza. L’incontro si è concentrato sul possibile impatto degli aumenti salariali in Liguria, considerando che potrebbero essere compensati dall’Irpef regionale. La ripresa delle trattative è prevista per il 26 maggio, e l’attenzione è rivolta alle modalità di finanziamento e alle eventuali conseguenze fiscali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nel corso del direttivo provinciale del SIAP di Genova, svoltosi il 21 maggio 2026 presso la questura di Genova, è stato affrontato il tema del rinnovo contrattuale del personale della polizia di stato e del comparto sicurezza, in vista della ripresa delle trattative fissata per il 26 maggio.A. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Aumenti Irpef, Viggiani (PLD Puglia): “La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale”AUMENTI IRPEF, Viggiani (PLD Puglia): “La Regione massacra il ceto medio per coprire il fallimento della politica regionale” Il Segretario regionale...

La questura premia i poliziotti in pensione: il Siap rivendica, "Evento organizzato grazie a noi"Si accende la polemica attorno alla cerimonia organizzata oggi dalla questura di Genova per la consegna delle medaglie al personale della polizia di...

poliziotti siap in liguriaTraverso (Siap): Sicurezza urbana, serve un modello strutturato e non basato solo sulla disponibilitàSi è svolto l’incontro tra il SIAP di Genova e il Presidente del Municipio VII Ponente del Comune di Genova, Matteo ... telenord.it

I poliziotti protestano sotto la prefettura. Il Siap: Agenti allo stremo, serve più personalePoliziotti con striscioni e bandiere, in segno di protesta sotto la Prefettura di Genova. E’ l’inusuale presidio andato in scena per mano del Siap, il Sindacato italiano appartenenti polizia, che ... genova.repubblica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web