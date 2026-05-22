Poliziotti SIAP | In Liguria gli aumenti rischiano di essere riassorbiti dall’Irpef regionale

Durante il direttivo provinciale del SIAP tenutosi a Genova il 21 maggio 2026, si è discusso delle questioni legate al rinnovo contrattuale del personale della polizia di Stato e del comparto sicurezza. L’incontro si è concentrato sul possibile impatto degli aumenti salariali in Liguria, considerando che potrebbero essere compensati dall’Irpef regionale. La ripresa delle trattative è prevista per il 26 maggio, e l’attenzione è rivolta alle modalità di finanziamento e alle eventuali conseguenze fiscali.

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