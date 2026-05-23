Romano Prodi ha criticato gli elettori di destra, definendoli “servi” in un intervento pubblico. Il suo discorso ha riproposto toni paternalistici e un tono nostalgico, con riferimenti a un passato in cui, secondo lui, le decisioni venivano prese da pochi. Le sue dichiarazioni sono state commentate come un ritorno a un linguaggio divisivo e poco inclusivo, in contrasto con le attuali dinamiche politiche.

Il Professore è tornato a impartire le sue lezioncine: Romano Prodi torna infatti a parlare e il risultato è il solito mix di paternalismo, catastrofismo e nostalgia per un mondo in cui decidevano sempre gli stessi. Dal palco del Festival dell’Economia di Trento, il “Professore” si è lanciato nell’ennesima predica contro Trump, la destra, la tecnologia e – sottinteso – gli elettori che non la pensano come lui. Prodi, l’amico di Pechino, lancia l’accusa: siamo servi.. «Ci comportiamo come servi di fronte a Trump», dice Prodi. Curioso sentirlo da uno dei simboli dell’europeismo che per decenni ha inginocchiato l’Italia ai diktat di Bruxelles e della finanza globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Siamo solo dei servi”: l’ultimo delirio anti-italiano di Prodi con attacco finale agli elettori di destra

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Mantova’ lo sapevi, ce sei andato apposta. Sapevi pure che oltre quello non ti e non vi avrebbero fatto. Non sarebbero andati oltre perché gli servite così, servi e normalizzatori della colonia ebraica che da sempre tutelate. Vi state solo appropriando del dolore x.com

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