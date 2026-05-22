Elezioni ultimo appello di Di Rosa agli elettori | Possiamo cambiare la storia della città

A due giorni dalle elezioni, un candidato ha lanciato un appello agli elettori, affermando che il voto può influenzare in modo decisivo il futuro della città. In un messaggio pubblico, ha sottolineato che il risultato potrebbe portare a un cambiamento significativo per Agrigento, invitando i cittadini a partecipare alle urne. Nessun dettaglio è stato fornito sulle proposte o sui programmi, ma l’accento è stato posto sull’importanza di recarsi alle urne in questa fase finale della campagna elettorale.

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“Mancano soltanto due giorni al voto. Due giorni che possono cambiare per sempre la storia di Agrigento”. È l’appello lanciato dal candidato sindaco Giuseppe Di Rosa in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio. Di Rosa si rivolge soprattutto agli indecisi e a chi, negli anni, si è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Intervista a Daniele Manente Candidato Sindaco Castelfranco Veneto 2026 Sullo stesso argomento Elezioni comunali, l'appello di don Biagio agli astensionisti: "Partecipare a momento importante per la nostra città"Con le elezioni amministrative ormai alle porte arriva un appello al voto decisamente sui generis. Un appello agli elettori, tipoCara persona di destra, cara persona di sinistra, c'è una cosa su cui potreste e dovreste essere d'accordo, e riguarda l'energia C’è una cosa su cui... San Benedetto, nelle piazze l’ultimo appello, poi parleranno solo le urneSAN BENEDETTO I giochi sono chiusi. Questa sera l’ultimo appello al voto che arriverà dalle piazze poi si passerà la parola alle urne, domenica e lunedì fino alle ... corriereadriatico.it Elezioni Moncalieri, Maurizio Fontana lancia l'appello al voto: Dopo 32 anni serve un cambio di passo [VIDEO]Non sono un politico, metto la mia esperienza al servizio del territorio: l'appello finale dell'imprenditore moncalierese che sfida l'amministrazione di centrosinistra per decenni alla guida della c ... torinoggi.it