Referendum Michele Riondino agli elettori di destra | La riforma Nordio serve solo a dare potere alla politica non a te che fai parte del popolo

Un attore ha rivolto un appello agli elettori di destra in vista del referendum, chiedendo loro se sono disposti a consegnare ulteriore potere alla politica con la riforma Nordio. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che la modifica proposta non avrebbe benefici per i cittadini, ma rafforzerebbe solo le competenze dei politici. Ha rivolto questa domanda specifica ai sostenitori di Meloni, Salvini e Forza Italia.

“ Io chiedo a te, elettore della Meloni, elettore di Salvini, elettore di Forza Italia: ma davvero dareste in mano anche questo potere alla politica? “. Dal palco del Teatro Italia di Roma, durante la maratona “La Costituzione è nostra”, l’attore e regista Michele Riondino si rivolge direttamente agli elettori di centrodestra per chiedere il No al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. L’attore cita il ministro della Giustizia: “A detta di Nordio, questa riforma servirà in futuro anche alla sinistra qualora un giorno dovesse andare al governo. Chi controlla la magistratura? Secondo Nordio, non la controlla nessuno e quindi c’è bisogno di un governo che possa controllare la magistratura, che dovrebbe essere indipendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Michele Riondino agli elettori di destra: “La riforma Nordio serve solo a dare potere alla politica, non a te che fai parte del popolo” Articoli correlati Leggi anche: Referendum, il Sì associa i violenti di Torino agli elettori del No. Grosso: “Becera strumentalizzazione”. Intanto 117 costituzionalisti di schierano contro la riforma Nordio Referendum, il giornalista Ranucci per il No: "Serve alla politica per sbarazzarsi del potere giudiziario"Il giornalista è stato ospite al cinema Eliseo sia per presentare il suo ultimo libro "Il ritorno della casa. Altri aggiornamenti su Michele Riondino Argomenti discussi: Lo show dell'anti riforma: Pif, Matano, Golino e Ghini. Michele Riondino a Stories. VIDEOUscirà in sala il 17 settembre La valle dei sorrisi, film che Paolo Strippoli ha presentato alla Mostra del cinema di Venezia appena trascorsa. Protagonista, Michele Riondino che nella nuova puntata ... tg24.sky.it Michele Riondino si racconta, Messico e nuvole per Sky Tg24È Michele Riondino il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci ... ansa.it