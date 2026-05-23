Abbiamo visitato in anteprima il più grande veliero al mondo, lungo 220 metri. Durante l'accesso, abbiamo osservato le dimensioni imponenti della nave, che si distingue per la sua lunghezza e struttura. Non sono stati forniti dettagli specifici sul numero di membri dell'equipaggio o sulle attività a bordo. La nave è stata mostrata senza ulteriori spiegazioni, limitandosi a evidenziare le sue caratteristiche principali.

Segni particolari: con 220 metri di lunghezza è il più grande veliero del mondo. Ma non è solo questa caratteristica a rendere tanto atteso il nuovo Orient Express Corinthian che ha appena preso il largo dai Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire, dove è stato costruito con tecnologie rivoluzionarie. Una delle 54 suite dell'Orient Express Corinthian. Il design è firmato da Maxime D'Angeac, direttore creativo di Orient Express. È anche la prima nave con sistema a propulsione eolica SolidSail, che sfrutta al massimo il vento grazie a 1.500 mq di vele e alla rotazione totale dei tre alberi alti più di cento metri. Dalle prime prove in mare, è stato sperimentato che a 20 nodi di vento, il Corinthian ne ha raggiunti 12 navigando esclusivamente a vela, silenziosamente, un risultato senza precedenti per uno yacht di tali dimensioni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Siamo saliti in anteprima a bordo del più grande veliero del mondo

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