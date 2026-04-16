Il 17 e il 24 aprile 2026, in prima serata su Rai 3 e in streaming su RaiPlay, andrà in onda una docuserie dedicata alla storia del veliero più famoso della Marina Militare italiana. La produzione ripercorre il viaggio più lungo mai compiuto dall’imbarcazione, durato quasi due anni, offrendo un racconto dettagliato dell’impresa. La serie si focalizza sui momenti salienti di questa epica avventura marittima, attraverso immagini e testimonianze.

Il viaggio epico con l'Amerigo Vespucci, il veliero più bello del mondo, durato quasi due anni, che ha toccato cinque continenti, 30 paesi e 35 porti, viene raccontato nella docuserie Vespucci - il viaggio più lungo, in onda il 17 e il 24 aprile 2026 in prima serata su Rai 3 (è anche disponibile su RaiPlay). La nave di 95 anni, rappresentante del Made in Italy, è salpata da Los Angeles nel luglio del 2023, toccando Tokyo, Darwin in Australia, Singapore, Mumbai, Abu Dhabi, Doha, Jeddah e, per la prima volta, Capo Horn. L'impresa storica diventa memoria attraverso il documentario diretto da Flavio Maspes, narrato da Luca Ward e musicato dal premio Oscar Nicola Piovani.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Amerigo Vespucci, sulla Rai la docuserie che narra l'impresa epica del veliero più bello del mondo

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“Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com