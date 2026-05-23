Un uomo di 62 anni si è ustionato mentre stava lavorando in un campo a Volterra, a causa dell’incendio di un trattore. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata del 23 maggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno soccorso l’uomo e trasportato in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’accaduto.

VOLTERRA – Brutto infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di oggi (23 maggio) nelle campagne del comune di Volterra, dove l’incendio di un mezzo agricolo ha provocato il ferimento e l’ustione di una persona. L’allarme è scattato poco prima delle 11,30, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è stata attivata d’urgenza per un rogo divampato lungo la strada statale 68, in via Volterrana, per la precisione nella località di Spicchiaiola. Un uomo di 62 anni, proprietario di un terreno agricolo della zona, si trovava alla guida del proprio trattore e stava effettuando alcune lavorazioni nei campi quando, per cause che sono tuttora in corso di accertamento, il mezzo è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Si ustiona per l’incendio del trattore su cui sta lavorando: 62enne a Cisanello

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