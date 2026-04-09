Qualifica di Oss il Pd chiede percorsi ' su misura' | Impossibile formarsi se si sta già lavorando

Il Partito Democratico ha presentato una risoluzione che propone l’introduzione di corsi più brevi e personalizzati per ottenere la qualifica di Operatore socio-sanitario. La proposta si rivolge a coloro che già lavorano nel settore e trovano difficile svolgere percorsi di formazione più lunghi, evidenziando la necessità di soluzioni su misura per facilitare l’accesso alla qualifica senza interrompere l’attività lavorativa.

Corsi più brevi e "tagliati su misura" per diventare Operatore socio-sanitario (Oss). È questa la richiesta al centro di una risoluzione del Partito Democratico, presentata da Francesca Lucchi, che punta a semplificare la formazione per chi già lavora nel settore. L'obiettivo è permettere a chi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Vergara, Gattuso ci sta pensando: si gioca un posto in Nazionale al Mondiale (se l’Italia si qualifica) Le professioni più promettenti del 2026 e i percorsi per formarsi con successoIl panorama lavorativo odierno sta attraversando una fase di trasformazione senza precedenti, spinto da un’accelerazione tecnologica che ha... Temi più discussi: Operatori socio-sanitari, iniziato il corso di formazione dell'Ulss 2; Concorso OSS ASL Avellino Moscati 2026: 40 Posti a Tempo Determinato; Corso di qualificazione gratuito per Oss: organizza Forma, aperte le iscrizioni; Treviso, al via il nuovo corso per Operatori Socio Sanitari dell’Ulss 2. Lazio, Formazione e lavoro, Tidei (IV): Approvata all’unanimità la nostra mozione per percorsi integrati verso la qualifica di OSSNewTuscia – ROMA – L’approvazione all’unanimità della nostra mozione durante il Consiglio regionale di ieri rappresenta un risultato importante per i giovani del Lazio e per il rafforzamento del nost ... newtuscia.it Studenti del Sismondi-Pacinotti ottengono la qualifica di OssQualifica regionale Oss per un gruppo di studenti del Sismondi Pacinotti. Nove fra studenti e studentesse diplomati nell’anno scolastico 2023-2024... Qualifica regionale Oss per un gruppo di studenti ... lanazione.it Corso di qualifica OSS – In partenza a fine aprile! Il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) offre una formazione completa, teorica e pratica, riconosciuta dalla Regione Puglia. Durata: 1000 ore Sede: Ente Santa Cecilia, via Spagna, snc, Casar - facebook.com facebook