Si schiantano contro l' albero con l' auto | feriti 4 giovani a Orsogna

Da chietitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro giovani tra i 17 e i 23 anni sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto all’alba a Orsogna. L’auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza ai feriti. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente.

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Incidente stradale all'alba di oggi, 23 maggio, a Orsogna. Quattro giovani tra i 17 e i 23 anni sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada.L'incidente è avvenuto intorno alle 5 in via Rosica e ha coinvolto una Fiat Multipla, condotta da un 20enne del posto e con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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