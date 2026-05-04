Nella serata di ieri a Forlì, un incidente stradale ha causato la morte di due giovani donne di 23 e 26 anni e il ferimento grave di una terza persona. L’incidente è avvenuto in viale dell’Appennino, dove l’auto coinvolta si è schiantata contro un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno constatato le vittime e portato la ferita in ospedale.

Due studentesse di 23 e 26 anni sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale che si è verificato a Forlì, in viale dell’Appennino. Erano circa le 23.30 quando le giovani, che erano a bordo di un’auto, si sono schiantate per cause da chiarire contro un albero. I soccorsi si sono attivati in pochissimo tempo ma al loro arrivo gli operatori hanno trovato le due già decedute mentre la ferita è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia Stradale, carabinieri e Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si schiantano con l'auto contro un albero: due ragazze morte e una terza ferita grave a Forlì

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