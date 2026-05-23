Si schianta frontalmente con un Suv a un incrocio a Lecco | morto il motociclista grave la donna con lui

Un motociclista ha perso la vita in un incidente frontale con un Suv all’incrocio tra Lecco e Bergamo. La donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il motociclista è deceduto durante le operazioni di emergenza. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale con ferite serie. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine.

Un motociclista è morto dopo essersi schiantato frontalmente con un'auto a un incrocio sulla Lecco-Bergamo. Con lui viaggiava una donna, trasportata in ospedale così come la conducente del Suv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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