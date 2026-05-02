Si schianta contro un' auto motociclista sbalzato per metri | 46enne portato con l' elisoccorso E' grave in Rianimazione

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, lungo la strada del Boccolo a Varano dè Melegari, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta. La motocicletta è stata coinvolta in uno scontro con un veicolo e il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il 46enne in elisoccorso all'ospedale; la sua posizione resta grave in Rianimazione.

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in corrispondenza della località Case Antolotti. Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Si schianta contro un'auto, motociclista sbalzato per metri: 46enne portato n elisoccorso. E' grave in RianimazioneNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in... Si schianta contro un'auto a Varano, motociclista sbalzato per metri: grave in elisoccorso al MaggioreNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al Maggiore; Giovanni Manucci muore a 56 anni nell'incidente tra la sua moto e due auto. Incendio divora due mezzi; Si schianta in moto all’uscita della galleria Montebello a Trieste: centauro ricoverato in prognosi riservata; Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani. Si schianta con la moto che prende fuoco e muore nella notteUn motociclista è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 387. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo dopo le 22 ha perso il controllo della moto andando a ... linkoristano.it Perde il controllo della moto e si schianta: muore ricercatore universitario (NOME)Nonostante la rapidità dell'intervento e i tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto arrendersi all'evidenza, dichiarando il decess ... zoom24.it Montemarano, 34enne grave in rianimazione: veglia di preghiera per Assuntino #Montemarano - facebook.com facebook mi hanno intervistato su "specializzazione in anestesia e rianimazione" il percorso più trasversale della medicina x.com